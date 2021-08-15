Главный муфтий Узбекистана умер в Москве

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15.08.2021, 10:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Москве скончался председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий страны 71-летний Усмонхон Алимов, он проходил лечение от легочного и сосудистого заболеваний, сообщила пресс-служба УМУ.

«Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжелой болезни», – передает сообщение УМУ РИА «Новости».

Алимов возглавлял УМУ с 2006 года.

Ранее сообщалось, что Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер от коронавируса.



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