Главный муфтий Узбекистана умер в Москве

В Москве скончался председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий страны 71-летний Усмонхон Алимов, он проходил лечение от легочного и сосудистого заболеваний, сообщила пресс-служба УМУ.

«Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжелой болезни», – передает сообщение УМУ РИА «Новости».

Алимов возглавлял УМУ с 2006 года.

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