 

Компания Gigabyte отзывает свои блоки питания, хотя не видит в них изъянов

15.08.2021, 10:16, Новости дня
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Блоки питания GP-P750GM и GP-P850GM, произведенные в компании Gigabyte, все-таки будут отозваны с рынка. Об этом официально сообщил разработчик, который, впрочем, уточняет, что не видит никаких проблем в работе данных устройств.

Однако эти блоки питания попали под шквал критики по причине якобы имеющегося в них браке. В частности, несколько авторитетных изданий сообщили, что во время тестов устройства не выдерживали полной нагрузки и ломались.

На самом деле, производитель заявляет о срабатывании в некоторых случаях защиты от перегрузки. Это происходит, когда блоки устанавливают на компьютеры, потребляющие непомерно большое количество энергии, его в принципе не может быть на штатных машинах.



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