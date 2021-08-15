 

Honor представляет смартфон с кошельком для цифрового юаня

15.08.2021, 10:16, Новости дня
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Как сообщают в компании Honor, продажи новой модели смартфона стартуют в Китае 20 августа. Особенность данного гаджета состоит в том, что в стандартной прошивке уже установлен цифровой кошелек для юаня. Как поясняют эксперты, наличие такой обязательной опции – это уникальное пока явления на рынке мобильных гаджетов.

При этом само устройство выполнено на достаточно высоком техническом уровне. Так, здесь установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Экран гибкий, его диагональ составляет 6,76 дюйма.

Также разработчик сообщил о ценах. Смартфон выйдет в стандартной и улучшенной версии. Первую можно будет приобрести по эквиваленту 710 американских долларов, за вторую придется заплатить почти шесть тысяч юаней, что соответствует 926 долл.



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