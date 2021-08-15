 

Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в двух областях Украины

15.08.2021, 10:12, Новости дня
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Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Полтавской (58,8%) и Ровенской (56,7%) областях.

Инфографика: moz.gov.ua

Другие показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

С начала эпидемии в стране подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 53,3 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. 

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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