 

Ряд областей Украины предупредили о высокой пожарной опасности

15.08.2021, 10:12, Новости дня
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“16 августа в северных, центральных, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской и Луганской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности”, – заявили в ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 15-го и 16 августа в большинстве областей Украины ожидается сухая погода. Об этом синоптики сообщили в Facebook.

“Лишь в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и Крыму в выходные местами кратковременный дождь, гроза”, – отметили в посте.

Температура ночью +10…+17 ºC, на побережье морей до +20 ºC; 15 и 16 августа +27…+ 32 ºC, на юго-западе страны до +34 ºC.

https://www.facebook.com/UkrHMC/videos/906559206600194/

Контекст:

В конце июля в Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на август 2021 года, синоптики заявили, что температура будет выше климатической нормы.

С 16 августа в Украину вернется жаркая погода, об этом 12 августа сообщила синоптик Наталья Диденко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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