Украинские пограничники рассказали о самых крупных задержаниях нелегальных мигрантов за годы независимости

Самые крупные группы нелегальных мигрантов состояли из граждан Афганистана, Китая и Индии. Обнаружили их пограничники Мукачевского и Чопского отрядов.

“В июле 2001 года в частном доме в селе Великая Паладь [Закарпатской области] в трех километрах от границы с Венгрией пограничники обнаружили 79 граждан Афганистана. Иностранцы из Кабула пробирались в Украине автомобилями, которые постоянно меняли, а из Киева к украинско-венгерской границе добрались грузовиком в мешках, под видом картофеля”, – сообщили в ГПСУ.

Еще одну группу афганцев выявили в октябре 2001 года. В частном доме недалеко отжелезнодорожной станцией Струмкивка в Закарпатской области готовились пересечь границу 74 человека.

“В 2003 году в апреле и мае пограничники обнаружили группы нелегалов из Китая по 73 и 76 человек в каждой. Апрельские туристы прибыли на территорию Украины пятью различными группами, меняя транспортные средства и гостиницы. Нашли их в лесу в контейнерах, тогда также задержали и переправщиков. Майскую группу китайцев обнаружили в Карпатах на Торунском перевале. Нелегальные мигранты ехали в Румынию двумя грузовиками и одним автомобилем”, – уточнили пограничники.

В июне 2005 года правоохранители выявили 55 граждан Индии, которые через Украину пытались выехать в Словакию.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/1987527011399037

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