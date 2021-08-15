Татьяна Буланова о личной жизни: «Тьфу-тьфу, все хорошо»

Татьяна Буланова не так давно нашла свое счастье, встретив молодого мужчину. Певица не спешит раскрывать подробности его личности, считая себя суеверным человеком.

Во время программы «На дачу» Буланова немного приоткрыла завесу тайны. Певица призналась, что в настоящее время все в личной жизни прекрасно, но она боится что-либо рассказывать, чтобы не сглазить и не спугнуть свое счастье.

Татьяна Буланова ранее отказывалась говорить о новом романе, однако постепенно подробности становятся известными. Певица старше своего избранника, он занимается бизнесом, а дети артистки хорошо приняли его. К слову, два предыдущих брака Булановой закончились разводом, с первым супругом удалось сохранить теплые отношения, а со вторым нет. Экс-возлюбленные не общаются и заблокировали друг друга в соцсетях. При этом Буланова желает всем бывшим счастья, называя и себя счастливой.

Источник: www.starhit.ru