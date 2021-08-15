 

Анастасия Макеева решила забеременеть с помощью квантового психолога

15.08.2021, 10:10, Разное
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Анастасия Макеева скоро отпразднует 40-й день рождения, но до сих пор ей не удалось родить ребенка. Актриса после свадьбы с Романом Мальковым решила исправлять ситуацию, чтобы забеременеть, она обратилась за помощью к квантовому психологу.
Анастасия Макеева давно мечтает о большой семье и наследниках, однако познать радость материнства ей пока не удалось. Актриса пережила четыре неудачных ЭКО, после чего врачи поставили диагноз – скудный овариальный резерв, то есть, проблема с фолликулами яичников, играющих важную роль для зачатия и вынашивания младенца.

Не так давно Макеева обратилась к квантовому психологу Инне Тлиашиновой, надеясь, что она сможет помочь. Актриса призналась, что мечтает услышать слово «Мама», и уверена, что в ближайшем будущем ее желание исполнится. Супруги прошли диагностику и проделали трансформационную работу, пообещав делиться с фанатами дальнейшими новостями.

Источник: www.5-tv.ru



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