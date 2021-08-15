Google готовит смартфон с гибким экраном наподобие Xiaomi Mi Mix Fold и Galaxy Z Fold3

На рынке смартфонов с гибким экраном вскоре может появиться возможный конкурент Xiaomi Mi Mix Fold и Galaxy Z Fold3. В Сети появились данные, что устройство подобного формфактора готовит компания Google.

Современные смартфоны получают не только более сильные процессоры и объективы с большим разрешением, но и меняют свой формфактор. Так, компании Xiaomi и Samsung уже готовят не первое поколение аппаратов с гибким дисплеем. Однако в скором времени на полках магазинов может появиться конкурент Mi Mix Fold и Galaxy Z Fold3. Девайс с новой технологией готовят сейчас инженеры корпорации Google.

О грядущей новинке стало известно из финальной модификации Beta 4 двенадцатого поколения операционной системы Android. В ее коде приложения объектива энтузиасты обнаружили упоминание новых аппаратов, находящихся в разработке. Среди упомянутых в информации девайсов с кодовыми обозначениями Oriole, Raven, Passport и Slider есть и аппарат со сгибающимся корпусом. Эксперты уверены, что уже осенью Passport представят в качестве смартфона Pixel Fold.

Динамику и быстродействие аппарату будет обеспечивать фирменная однокристальная платформа Google Tensor, идентичная по возможностям Samsung Exynos 9855. Вероятно, модель станет унифицированным вариантом Pixel 6, получив аналогичные блок камер и мощности. Остальные подробности новинки с актуальной инновацией пока не известны, как и ее вероятная стоимость.

Источник: www.ixbt.com