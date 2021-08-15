В МВД назвали число высланных из РФ за полгода мигрантов

В первом полугодии 2021 года из РФ было выслано порядка 8,6 тыс. иностранных граждан, сообщили в пресс-центре МВД.

«В первом полугодии 2021 года для более 1 тыс. иностранных граждан сокращен срок пребывания в РФ, за пределы страны выслано порядка 8,6 тыс. человек», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Ранее в МВД рассказали, что в РФ сейчас находятся более 700 тыс. нелегальных мигрантов из стран Содружества Независимых Государств.