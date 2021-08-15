 

В МВД назвали число высланных из РФ за полгода мигрантов

15.08.2021, 9:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ первом полугодии 2021 года из РФ было выслано порядка 8,6 тыс. иностранных граждан, сообщили в пресс-центре МВД.

«В первом полугодии 2021 года для более 1 тыс. иностранных граждан сокращен срок пребывания в РФ, за пределы страны выслано порядка 8,6 тыс. человек», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Ранее в МВД рассказали, что в РФ сейчас находятся более 700 тыс. нелегальных мигрантов из стран Содружества Независимых Государств.



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