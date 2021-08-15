Эксперты раскрыли метод эффективного похудения с помощью плавания

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15.08.2021, 9:17, Разное
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Эксперты раскрыли методику для эффективного похудения с помощью занятий плаванием. Как оказалось, для приобретения желанной стройности нужны физические нагрузки и правильное питание.
Многие люди стремятся похудеть, соблюдая разнообразные диеты или занимаясь изнурительными тренировками в спортзале. Эксперт по физической подготовке Антон Лосев пояснил о том, как можно сбросить лишний вес, не прибегая к голоданию, а всего лишь посещая бассейн. Килограммы и сантиметры талии уйдут, если активно заниматься плаванием.

При этом занятия в бассейне или просто плавание в водоемах должны быть регулярным. Эффекта в похудении можно достичь только, если заниматься не менее двух раз в неделю. Также важно учитывать избранную для тренировки манеру плавания, оптимальным будет стиль баттерфляй. Он является самым сложным для выполнения, поэтому и затраты энергии организма для него являются самыми высокими.

Намереваясь избавиться от лишних килограммов с помощью плавания, необходимо не забывать и о правильном образе питания. Как пишет «Слово и дело», рацион должен обязательно быть сбалансированным и полноценным. Физические нагрузки помогут похудеть только в случае, если человек будет потреблять весь комплекс витаминов и микроэлементов.



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