Врач-диетолог Тарновская назвала разрушающие печень продукты

Жирные и жаренные продукты всегда считались вредными для печени, однако в рационе могут присутствовать и блюда, которые еще хуже для органа. Об этом пояснила врач-диетолог Татьяна Тарновская.

Человек, употребляющий обезжиренные продукты, например, отварную куриную грудку, уверен, что поступает правильно, однако такой рацион представляет опасность для здоровья. Все дело в том, что в организме в таком случае снижается уровень жирных кислот, поэтому печень начинает откладывать жиры в клетках гепацитах. Это приводит к развитию ожирения органа.

Тарновская рекомендовала употреблять еду нормальной жирности, но без трансжиров и пальмового масла. Также стоит отказаться от алкогольных напитков и в меру есть сладости. К последним относятся насыщенные фруктозой ягоды и фрукты, суточная норма которых должна составлять не больше 200 граммов. Опасность фруктозы заключается в беспрепятственном проникновении в орган, где она превращается в мочевую кислоту и вредные жиры. Этот процесс становится причиной развития болезней суставов.

Источник: rg.ru