 

Россиянам рассказали, как определить размер будущей пенсии

15.08.2021, 9:16, Разное
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Россиянам рассказали, как определить размер будущей пенсии. Ответ на интересующий многих вопрос дала Юлия Финогенова, профессор кафедры цен и финансов Российского экономического Университета имени Г. В. Плеханова.
С 2022 года мужчинам после 45-летия и женщинам после 40-летия один раз в три года будут предоставляться сведения о накопленном рабочем стаже, состоянии пенсионного счета, а также о предварительной сумме страховой выплаты после выхода на пенсию. Имея эту информацию, с которой граждане смогут ознакомиться в личном кабинете на портале «Госуслуги», появится возможность сравнить данные с записями в трудовой книжке, а при наличии каких-либо ошибок подать заявление на их исправление.

Юлия Финогенова напомнила, что пенсионная выплата состоит из фиксированной суммы и страховой пенсии. Некоторым гражданам, которые работали, но, по некоторым причинам пенсионные отчисления не проводились, придется восстанавливать справедливость в суде. Важно тщательно проверить все данные, после чего не медлить с устранением ошибок, так как от этого зависит размер получаемых выплат, пишет newinform.



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