 

Врач Роспотребнадзора посоветовала петь народные песни для восстановления после COVID

15.08.2021, 8:40, Новости дня
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После перенесенного коронавируса пациентам для восстановления легких можно петь народные протяжные песни, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПосле перенесенного коронавируса пациентам для восстановления легких можно петь народные протяжные песни, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

«Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также, практически пожизненно, прием витамина D», – передает ее слова РИА «Новости».

Также она рассказала, что пациентам после коронавируса важно восстановить режим сна и бодрствования.

Также часто можно столкнуться после заболевания с гиподинамией, так как очень многие люди во время COVID-19 практически не двигаются из-за слабости, потом, полноценно не восстановившись, выходят на работу и садятся за компьютер на целый день. Именно поэтому, отметила врач, необходимо постепенно увеличивать физическую активность.

Кроме того, чтобы легкие восстановились, очень хорошо петь протяжные народные песни на выдохе, исполнять их нужно негромко в удобной тональности.

«Течение постковидного синдрома у всех разное, поэтому единого метода лечения нет. Конечно, желательно программу реабилитации подбирать индивидуально, вовремя обратившись к специалистам», – подчеркнула Омарова.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что с постковидным синдромом сталкивается каждый пятый молодой человек, чаще всего он проявляется в виде нарушений сосудистой и нервной систем.



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