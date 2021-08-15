Катер перевернулся после столкновения с баржей на Волге под Самарой

В Самарской области на Волге ведутся поиски катера, перевернувшегося после столкновения с баржей, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

По предварительной информации, в субботу примерно в 21.30 (20.30 мск) на 1733-м километре на Волге напротив села Рождествено неустановленный маломерный катер столкнулся с теплоходом «Рейдовый-3» в составе с баржой, следовавшим рейсом «Солнечная поляна – Рождествено».

«После столкновения катер перевернулся, проводятся его поиски», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Баржа принадлежит ПАО «Порт Тольятти». По данным Приволжской транспортной прокуратуры, катер на большой скорости врезался в правый борт буксируемой баржи, груженой песком.