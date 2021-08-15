 

В Минпросвещения представили новую школьную форму

15.08.2021, 8:31, Разное
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Постановлением Минпросвещения от 13 августа 2021 года с начала нового учебного года учащиеся общеобразовательных будут допускаться на занятия исключительно в школьной форме.

Министерство просвещения ввело новую школьную форму– В сегодняшнее время важно наладить дисциплину в процессе обучения. Учащиеся должны чётко осознавать, что они пришли на занятия, а не в клуб или провести досуг. Как показала советская практика, одетые в форму ученики осознают ответственность, возложенную на них государством, и показывают более высокую успеваемость. Конечно, полностью перенимать советские методы образования нецелесообразно, но именно вернуть обязательное ношение школьной формы – хорошая инициатива, которая ещё и сплотит ребят, сделает их единым коллективом, – заметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Внешне форма для мальчиков будет похожа на советскую, но на пиджаках появятся атрибуты современной России. На одном плече пиджака расположится нашивка с государственным флагом, на другом – с гербом. Образец был представлен на брифинге для представителей СМИ, проходившем в Минпросвещения.

Кроме того, в ведомстве предложили установить штрафы для нарушителей, не допущенных на занятия ввиду отсутствия школьной формы. Предложены варианты с занижением оценок по предметам или привлечению к административной ответственности родителей и опекунов учащихся.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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