 

В Украине за сутки подтвердили 695 случаев COVID-19

15.08.2021, 8:24, Новости дня
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Среди заболевших 50 детей и пять медиков.

Умерло за сутки 17 человек, выздоровело 238 пациентов, госпитализировано 569 заболевших.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях”, – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 265 912 случаев COVID-19, умерло 53 255 человек, выздоровело 2 196 827 пациентов. 

За сутки в Украине сделали 30 798 тестирований на COVID-19, из которых 15 456 – методом ПЦР, 2494 – методом ИФА, а также 12 848 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 11,7 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1922469184582844

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. 

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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