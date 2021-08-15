 

“Талибан” захватил города Мазари-Шариф и Джелалабад

15.08.2021, 8:24, Новости дня
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Городской чиновник сказал агентству, что в Джелалабаде нет столкновений, так как губернатор сдался талибам. Он заявил, что такое решение было “единственным способом спасти жизни мирных жителей”. Другойсотрудник службы безопасности в городе сказал, что талибы согласились предоставить безопасный проход чиновникам и силам безопасности.

Перед этим талибы захватили город Мазари-Шариф. Агентство пишет, что они столкнулись с небольшим сопротивлением. 

Контекст:

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане.

Reuters писал, что “Талибан” находится в 70 км от столицы Афганистана Кабула.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

14 августа президент США Джо Байден заявил, что США направят в Афганистан 5 тыс. военных для безопасной эвакуации американского персонала и тех, кто им помогал. Президент США отметил, что он также приказал вооруженным силам и разведывательному сообществу обеспечить противостояние “будущим террористическим угрозам из Афганистана”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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