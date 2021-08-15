Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 304 человек
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Минимум 1800 человек пострадали, также разрушены сотни домов.
Агентство отметило, что некоторые города “почти разрушены”, землетрясение также вызвало оползни, которые затруднили спасательные работы.
Афтершоки землетрясения ощущались в течение всего дня и до поздней ночи. К Гаити также приближается тропический шторм “Грейс”, который может усугубить ситуацию.
Премьер-министр страны Ариэль Анри на месяц объявил чрезвычайное положение. В то же время он сказал, что не будет просить о международной помощи, пока не установят сумму ущерба.
Ранее было известно о 227 погибших.
Контекст:
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Гаити 15 августа. Анри сообщал, что землетрясение нанесло ущерб нескольким регионам страны.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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