 

Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 304 человек

15.08.2021, 8:24, Новости дня
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Минимум 1800 человек пострадали, также разрушены сотни домов.

Агентство отметило, что некоторые города “почти разрушены”, землетрясение также вызвало оползни, которые затруднили спасательные работы.

Афтершоки землетрясения ощущались в течение всего дня и до поздней ночи. К Гаити также приближается тропический шторм “Грейс”, который может усугубить ситуацию.

Премьер-министр страны Ариэль Анри на месяц объявил чрезвычайное положение. В то же время он сказал, что не будет просить о международной помощи, пока не установят сумму ущерба.

Ранее было известно о 227 погибших.

Контекст:

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Гаити 15 августа. Анри сообщал, что землетрясение нанесло ущерб нескольким регионам страны.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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