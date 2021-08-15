Диетолог рассказала о правильном питании для пожилых

Врач-диетолог пояснила о правильном питании для пожилых людей. Для сохранения здоровья и полноценного функционирования организма необходимо изменить рацион и питаться по новой методике.

С возрастом организм каждого человека понемногу теряет тонус, органы и системы работают заметно хуже. Меняется и функциональность желудочно-кишечного тракта, что сказывается на общем состоянии здоровья. Для того, чтобы не допустить развития серьезных заболеваний, необходимо ответственно относиться к образу жизни и питанию. По мнению врача-диетолога Анны Белоусовой, для того, чтобы сохранить здоровье пожилым гражданам, необходимо соблюдать определенные нормы правильного питания.

В первую очередь, рацион людей в возрасте должен состоять из легкой, преимущественно растительной пищи. Сбалансированное меню крайне важно для пожилых, поскольку снижает опасность развития атеросклероза, а также заболеваний сердца и сосудов.

Лицам старше 60-летнего возраста целесообразно перейти на веганскую пищу. При этом блюда лучше разделить на небольшие порции, употребляя их не трижды в сутки, а пять-шесть раз. Такая методика, как пишет «Ньюинформ», позволит избежать многих недугов, присущих пожилым людям.