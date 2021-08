Два пилота увидели яркий зеленый НЛО над Канадой

Этот случай канадского инцидента примечателен тем, что он проливает свет на то, что подобные наблюдения часто классифицируются не как "встречи" с НЛО, а как авиационные "происшествия".

Два пилота, в том числе один с военного самолета Канады, сообщили, что в июле 2021 года видели неопознанный ярко-зеленый летающий объект, который влетел в облако и исчез над восточной частью Канады.

Инцидент произошел 30 июля 2021 и НЛО в одно время заметил пилот канадского военного самолета, вылетевшего с военной базы Трентон (Онтарио), и экипаж пассажирского лайнера нидерландской авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines рейса KLM618, летевший из Бостона в Амстердам.

Согласно сообщению, опубликованному на веб-сайте канадского правительства о происшествиях, связанных с полетами, объект " не повлиял на работу" ни одного из самолетов.

The Gander area control centre (ACC) reported that, at 0155Z, a Government Of Canada, Department of National Defence flight (CFC4003) from Trenton, ON (CYTR) to Cologne/Bonn, Germany (EDDK) and a KLM Royal Dutch Airlines Airbus A330-300 (KLM618) from Boston/Logan, MA (KBOS) to Amsterdam/Schiphol, Netherlands (EHAM) reported seeing a bright green flying object. It flew into a cloud, then disappeared. No impact to operations. (This record replaces CADORS 2021Q2178, which was deleted due to incorrect region)

Однако эксперт по логистике и консультант Стеффан Уоткинс просмотрел информацию о полетах и заметил, что канадский военный самолет CC-177 Globemaster III изменил курс и поднялся на 1000 футов (300 метров), когда его пилот сообщил, что увидел НЛО. Уоткинс написал об этом в Твиттер.

"Итак, я хотел бы знать, изменил ли канадский пилот курс, чтобы избежать столкновения или он сделал это, чтобы получше рассмотреть объект, или же это была просто корректировка курса, похожая на поворот, что могло быть обычным делом и просто совпадением", – добавил Уоткинс.

Затем Уоткинс написал, что объект мог быть метеором, учитывая, что это произошло в процессе наблюдения метеорного потока Персеиды, который начался 14 июля и достиг своего пика ранее на этой неделе.

Позже представитель Королевских ВВС Канады подтвердил журналистам факт обнаружения НЛО.

"Экипаж увидел что-то в воздухе и сообщил об этом в NAV Canada в соответствии со стандартной процедурой, прежде чем продолжить свою миссию без дальнейших инцидентов. Хотя неизвестно, что они видели, не было ничего, что указывало бы на то, что это представляло какую-либо проблему безопасности или представляло угрозу безопасности самолета", – сообщил представитель.

Этот инцидент прокомментировал Ник Поуп, британский исследователь НЛО, ранее работавший на Министерства обороны Великобритании.

"Этот случай канадского инцидента примечателен не в последнюю очередь тем, что он проливает свет на то, что подобные наблюдения классифицируются не как НЛО, а как авиационные происшествия. Частично это связано с историческим нежеланием пилотов – гражданских и военных – сообщать о наблюдении НЛО.

Вместо этого эти объекты описываются с точки зрения неопознанных самолетов или беспилотников как потенциальных проблем безопасности полетов. Это означает, что нужно пролистать всевозможные отчеты о происшествиях в авиации, а затем читать между строк, чтобы найти подробности о возможных встречах с НЛО".

В апреле 2021 года Канада обнародовала десятки сообщений об НЛО, сделанных пилотами коммерческих авиакомпаний, которые хранятся в базе данных CADORS.

Два месяца спустя пресса сообщила, что у канадских военных есть десятки сообщений об НЛО за 70 лет, причем в некоторых сообщениях описываются яркие объекты, движущиеся со скоростью, вдвое превышающей скорость F-86.

Ранее, в 2015 году, бывший министр обороны Канады Пол Хеллиер сделал дикое и противоречивое заявление о том, что правительства скрывают инопланетян, многие из которых "ходят среди нас".