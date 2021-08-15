К берегам Великобритании приплыло загадочное морское существо, способное перевернуть лодку

Через четыре дня после инцидента с рыбаком ситуация все еще не получила своего разрешения и между морскими экспертами, спасателями и рыбаками продолжались споры о том, плавает ли у берегов Дорсета в самом деле какое-то крупное морское животное.

4 августа 2021 года британец Даррон Таппер, ловящий рыбу со своего каяка в водах у пляжа Боскомб в Дорсете у юго-западного побережья Великобритании, был сильно напуган загадочным морским существом.

Это существо было настолько крупным, что оно едва не перевернуло его каяк. Однако рыбак не смог нормально рассмотреть его и дать его описание.

При этом позже он рассказал журналистам, что после инцидента в воде он нашел дыру в своем каяке, отчего почувствовал себя счастливым, что остался жив.

"Я вытаскивал приманку обратно и что-то схватило ее, я чуть не перевернулся в своей байдарке. Я обернулся и увидел большую тень. Когда я вернулся на пляж, там уже была паника и спасатели говорили всем выходить из воды.

Я знаю, что такое рыба, и это было что-то очень большое. Как рыбак, я никогда не слышал об акулах в этих водах, так что это было последнее, о чем я думал", рассказывал Таппер.

Оказалось, что помимо Таппера, и другие посетители пляжа столкнулись в тот день в воде со "странными морскими обитателями". Из-за этого пляж Боскомб был тут же временно закрыт для посещения по приказу RNLI (Королевская служба спасения на водах), но никаких подозрительных существ их инспекторы в прибрежных водах не заметили.

Пляж был вскоре открыт, но тем ни менее было отмечено, что многие люди тоже замечали, что здесь в воде происходит что-то подозрительное. Некоторые сообщали о "странных сильных всплесках", в том числе кто-то из местных спасателей сказал, что он не видел тут ничего подобного за последние 35 лет.

Через четыре дня после инцидента с рыбаком ситуация все еще не получила своего разрешения и между морскими экспертами, спасателями и рыбаками продолжались споры о том, плавает ли у берегов Дорсета в самом деле какое-то крупное морское животное или это просто массовых психоз.

"На пляже Боскомб были замечены крупные морские обитатели. За ситуацией внимательно следят спасатели RNLI, которые просят посетителей держаться подальше от воды и вывешивают красные флажки. Спасатели RNLI на короткое время пометили пляжи флагами, чтобы расследовать полученные сообщения о неопознанных морских обитателях.

У нас до сих пор нет подтверждения того, что это было за существо, и каждый, кто идет в море, должен получать от этого удовольствие, но, как всегда, уважайте воду и проявляйте соответствующий уровень осторожности, в том числе держитесь на расстоянии около 200 метров от морских обитателей для вашей и их безопасности", – сообщала местная пресса.

Специалист по животным Сара Ходжсон, работающая в центре Dorset Wildlife Trust, сказала в интервью The Bournemouth Echo, что британские акулы не считаются опасными или агрессивными для людей, а самые крупные из них вообще питаются только планктоном, поэтому инцидент с Таппером кажется ей весьма необычным.

Питер Тинсли, еще один специалист из Dorset Wildlife Trust, подтвердил ее заявление, заявив, что местные акулы не захотели бы хватать рыбацкую наживку. Из-за этого он считает, что скорее всего Таппер столкнулся с голубым тунцом или это была большая Рыба-луна.

На момент написания этой статьи личность морского зверя Боскомба (или стаи зверей) все еще не установлена, и теперь туристы специально стекаются на пляж, чтобы найти его.