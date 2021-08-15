Бразильское племя «неспящих» индейцев удивило ученых

На территории Бразилии проживает загадочное племя под названием пираха, которое поразило ученых своим мировоззрением, делающим их счастливыми.

Дело в том, что люди этого племени ничего не знают о времени, в их лексиконе нет слова «я», и что не менее интересно – они практически не спят.

Ученый-лингвист Дэниел Эверетт рассказал об этом племени удивительные вещи. По его словам, племя состоит из пятисот человек, однако они не находятся изолированными от внешнего мира. Жители используют многие полезные дары цивилизации, в том числе одежду и некоторые изделия из металла. И все же переселяться в города никто из них не желает.

Люди из племени пираха не любят спать, так как опасаются, что после сна, который они сравнивают со смертью, в их теле проснется уже кто-то другой. Разумеется, они спят, но их сон длится не более 1 часа.

Понятие «завтра» в племени отсутствует, вероятно, поэтому люди не заготавливают впрок съестные запасы, съедая все сразу. Однако если пища закончилась, они готовы спокойно переносить голод.

Что касается веры, то здесь складывается не менее интересная картина. Люди племени пираха уверены, что в окружающих их лесах живут духи, которые не прочь пообщаться с людьми. Неведомая лесная сила открыта не только единственному шаману племени, а каждому из живущих здесь. Кроме этого, ученого поразило жизнелюбие людей, которые никогда не унывают, открыты к общению и всегда улыбаются.

По словам Эвертта, они способны передать свое мироощущение пришельцам из цивилизации. Ученый заявил, что за семь лет общения с ними, будучи верующим католиком-миссионером, стал агностиком – таким же, как пираха. Он понял, что их учить нечему, и что они абсолютно счастливые люди. Скорее они могут стать прекрасными учителями всему человечеству.