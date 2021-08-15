 

Бразильское племя «неспящих» индейцев удивило ученых

15.08.2021, 8:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На территории Бразилии проживает загадочное племя под названием пираха, которое поразило ученых своим мировоззрением, делающим их счастливыми.

Дело в том, что люди этого племени ничего не знают о времени, в их лексиконе нет слова «я», и что не менее интересно – они практически не спят.

Ученый-лингвист Дэниел Эверетт рассказал об этом племени удивительные вещи. По его словам, племя состоит из пятисот человек, однако они не находятся изолированными от внешнего мира. Жители используют многие полезные дары цивилизации, в том числе одежду и некоторые изделия из металла. И все же переселяться в города никто из них не желает.

Бразильское племя «неспящих» индейцев удивило ученыхЛюди из племени пираха не любят спать, так как опасаются, что после сна, который они сравнивают со смертью, в их теле проснется уже кто-то другой. Разумеется, они спят, но их сон длится не более 1 часа.

Понятие «завтра» в племени отсутствует, вероятно, поэтому люди не заготавливают впрок съестные запасы, съедая все сразу. Однако если пища закончилась, они готовы спокойно переносить голод.

Что касается веры, то здесь складывается не менее интересная картина. Люди племени пираха уверены, что в окружающих их лесах живут духи, которые не прочь пообщаться с людьми. Неведомая лесная сила открыта не только единственному шаману племени, а каждому из живущих здесь. Кроме этого, ученого поразило жизнелюбие людей, которые никогда не унывают, открыты к общению и всегда улыбаются.

По словам Эвертта, они способны передать свое мироощущение пришельцам из цивилизации. Ученый заявил, что за семь лет общения с ними, будучи верующим католиком-миссионером, стал агностиком – таким же, как пираха. Он понял, что их учить нечему, и что они абсолютно счастливые люди. Скорее они могут стать прекрасными учителями всему человечеству.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.05 / Одиозный король Таиланда Рама X срочно госпитализирован: в чем причина

21.03 / Мнение: Дерипаске надоело слушать вранье

15.02 / Собянин объявил о начале работ по замене плитки на Красной площади

13.06 / Запрограммированы на бедность с рождения: имена, обладатели которых редко бывают богатыми

16.04 / В России изменился порядок получения ИНН

13.01 / Ольга Бузова: «Меня часто сравнивают с молодой Аллой Пугачевой»

18.12 / Новогодний стол в стиле ЗОЖ: 3 рецепта полезных праздничных блюд

29.05 / Политолог Павловский: Кремлю следует тихо убрать Лукашенко

09.10 / В Красноярском крае мужчина угрожал зарубить топором мать пятерых детей

19.09 / Мнение: Американская АУГ вошла в Персидский залив

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика