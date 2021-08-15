Загадочный плавучий остров парит над озером в Национальном парке на Аляске

Необычное явление было заснято на камеру в Национальном парке на Аляске.

Эти странные кадры были сняты в Национальном парке Глейшер-Бей, но только сейчас они бы опубликованы работниками парка в Сети.

На видео странный куполообразный объект парит над озером, хотя на самом деле вы видите лишь искаженную версию острова.

Работники парка разместил видео на своей странице в Facebook и объяснили, что это обычный мираж, который ученые называют Фата-Моргана.

Фата-моргана – это мираж, который возникает над горизонтом и может значительно исказить существующий объект, делая его парящим над водной гладью или любой другой поверхностью. Воздушные слои разной температуры и плотности встречаются и действуют как преломляющая линза, создавая эффект миража.

Фата-моргану можно увидеть на суше или в море, она может исказить почти любой отдаленный объект, например, корабль или береговую линию.

Были случаи, когда под воздействием этого необычного миража оказывались и более крупные объекты, например, Египетские пирамиды, образ которых увидели и запечатлели очевидцы над Александрией. Стоит отметить, что прямое расстояние между Александрией и египетской столицей составляет 178 километров! Приличная, знаете ли, линза получилась.