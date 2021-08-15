 

Загадочный плавучий остров парит над озером в Национальном парке на Аляске

15.08.2021, 7:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Необычное явление было заснято на камеру в Национальном парке на Аляске.

Эти странные кадры были сняты в Национальном парке Глейшер-Бей, но только сейчас они бы опубликованы работниками парка в Сети.

На видео странный куполообразный объект парит над озером, хотя на самом деле вы видите лишь искаженную версию острова.

Работники парка разместил видео на своей странице в Facebook и объяснили, что это обычный мираж, который ученые называют Фата-Моргана.

Фата-моргана – это мираж, который возникает над горизонтом и может значительно исказить существующий объект, делая его парящим над водной гладью или любой другой поверхностью. Воздушные слои разной температуры и плотности встречаются и действуют как преломляющая линза, создавая эффект миража.

Фата-моргану можно увидеть на суше или в море, она может исказить почти любой отдаленный объект, например, корабль или береговую линию.

Были случаи, когда под воздействием этого необычного миража оказывались и более крупные объекты, например, Египетские пирамиды, образ которых увидели и запечатлели очевидцы над Александрией. Стоит отметить, что прямое расстояние между Александрией и египетской столицей составляет 178 километров! Приличная, знаете ли, линза получилась.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.07 / Мнение: Азиатский тип науки

13.07 / Ученые выяснили, как долго длятся последствия после перенесенного COVID-19

05.12 / Камера самого дорогого флагмана Samsung провалила тест DxOMark

18.10 / “Мальчик лучше” – Светлана Бондарчук планирует вновь стать матерью

08.07 / Личное: Грязный секрет общества

10.12 / Эксперт предупредил о проблемах для мировой экономики из-за пандемии

16.10 / Мнение: Двойные стандарты магического мышления, нетрадиционный Рюрик и бесплатные лекарства по рецепту

20.11 / Мнение: Женщины любят жертвовать

06.03 / Политика: Споры по поводу «Спутника-V» поставили под угрозу жизни граждан Словакии

30.07 / Суд отказал бывшему директору “Уральских пельменей” во взыскании денег с коллектива

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика