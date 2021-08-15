В США началось производство ручной пушки Гаусса

Американская компания Arcflash Labs открыла предзаказ на ручной электромагнитный ускоритель масс GR-1 ANVIL.

Он может разогнать любой ферромагнитный снаряд диаметром 10-12 миллиметров до скорости более 60 метров в секунду. Дульная энергия оружия сопоставима с мощными пневматическими винтовками.

Пушка Гаусса разгоняет снаряды с помощью электромагнитных сил, как и рельсотрон. Но если в рельсотроне снаряд движется между двумя контактными рельсами, на первом являясь частью электрической цепи, то в пушке Гаусса для его разгона используются электромагнитные катушки.

Поскольку коэффициент полезного действия такой установки существенно ниже, чем у рельсотрона, военных она интересует в меньшей степени. Зато она часто упоминается в научной фантастике и компьютерных играх. Например, в Fallout 76 карабин Гаусса — страшное и разрушительное оружие.

Arcflash Labs открыла предзаказ на ручной электромагнитный ускоритель масс GR-1 ANVIL в июле. Компания говорит, что это первая в мире ручная пушка Гаусса, и, вероятно, еще и самая мощная. Заказать ее можно за 3375 долларов, предварительно подписав документ о полном отказе от претензий в адрес компании.

GR-1 оснащена восемью электромагнитными катушками, которые втягивают ферромагнитные снаряды диаметром 10-12 миллиметров и разгоняют их до скорости более 60 метров в секунду. В минуту пушка может делать до 100 выстрелов. Дульная энергия оружия составляет 85 Джоулей. Это сопоставимо с мощными пневматическими винтовками (у популярных «переламывающихся» пневматических винтовок, таких как МР-512, дульная энергия на порядок меньше). Весит GR-1 девять килограмм.

Разработкой оружия, использующего для разгона снарядов электромагнитные силы, интересуются как отдельные энтузиасты, так и военные. Так, до недавнего времени ВМС США занимались созданием рельсотрона.