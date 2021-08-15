 

В США началось производство ручной пушки Гаусса

15.08.2021, 7:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американская компания Arcflash Labs открыла предзаказ на ручной электромагнитный ускоритель масс GR-1 ANVIL.

Он может разогнать любой ферромагнитный снаряд диаметром 10-12 миллиметров до скорости более 60 метров в секунду. Дульная энергия оружия сопоставима с мощными пневматическими винтовками.

Пушка Гаусса разгоняет снаряды с помощью электромагнитных сил, как и рельсотрон. Но если в рельсотроне снаряд движется между двумя контактными рельсами, на первом являясь частью электрической цепи, то в пушке Гаусса для его разгона используются электромагнитные катушки.

В США началось производство ручной пушки ГауссаПоскольку коэффициент полезного действия такой установки существенно ниже, чем у рельсотрона, военных она интересует в меньшей степени. Зато она часто упоминается в научной фантастике и компьютерных играх. Например, в Fallout 76 карабин Гаусса — страшное и разрушительное оружие.

Arcflash Labs открыла предзаказ на ручной электромагнитный ускоритель масс GR-1 ANVIL в июле. Компания говорит, что это первая в мире ручная пушка Гаусса, и, вероятно, еще и самая мощная. Заказать ее можно за 3375 долларов, предварительно подписав документ о полном отказе от претензий в адрес компании.

GR-1 оснащена восемью электромагнитными катушками, которые втягивают ферромагнитные снаряды диаметром 10-12 миллиметров и разгоняют их до скорости более 60 метров в секунду. В минуту пушка может делать до 100 выстрелов. Дульная энергия оружия составляет 85 Джоулей. Это сопоставимо с мощными пневматическими винтовками (у популярных «переламывающихся» пневматических винтовок, таких как МР-512, дульная энергия на порядок меньше). Весит GR-1 девять килограмм.

Разработкой оружия, использующего для разгона снарядов электромагнитные силы, интересуются как отдельные энтузиасты, так и военные. Так, до недавнего времени ВМС США занимались созданием рельсотрона.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.07 / Мнение: Почему я против воспитания детей в страхе перед собаками.

14.03 / Мнение: Кто стоит за спиной у Ахматовой?

07.07 / Коммунистическая партия Китая может пойти по пути своих советских коллег

01.06 / Поговорить с другом и съездить отдохнуть: 6-месячный план действий для мужчин после развода

18.11 / Мнение: Мэрские часы

19.09 / Сочинение Коли Б. История правок

21.10 / По принципу Красного Креста: во время теракта на Дубровке Леонид Рошаль оказывал помощь даже пострадавшим преступникам

24.12 / Нагорный Карабах: что ждет «новых» и «старых» беженцев

29.05 / Rzeczpospolita: Россия пытается заработать на авиационной изоляции Беларуси

04.01 / Психологи рассказали об опасном влиянии жестоких игр на психику детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика