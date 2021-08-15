Экс-разведчик «раскрыл» намерение РФ «посеять раздор» в США

Россия представляет угрозу для США, так как якобы пытается «посеять раздор» в конгрессе и дестабилизировать ситуацию в стране, сообщил экс-глава Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина.

Эванина заявил, что РФ и Китай якобы объединили усилия, только Москва занимается этим на федеральном уровне и внутри конгресса, а Пекин – на уровне штатов, передает RT.

В частности, сообщил бывший глава контрразведки, Москва ведет «нелегальную деятельность в киберпространстве», а также организует масштабные кампании «злонамеренного влияния» в соцсетях.

Он также убежден в намерении двух стран управлять «уязвимой цепочкой поставок США», потому предлагает создать в разведывательных органах специальное подразделение для выработки способов защиты.

Ранее в США призвали вернуть НАТО к истокам для «устрашения» России.