 

Экс-разведчик «раскрыл» намерение РФ «посеять раздор» в США

15.08.2021, 7:44, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссия представляет угрозу для США, так как якобы пытается «посеять раздор» в конгрессе и дестабилизировать ситуацию в стране, сообщил экс-глава Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина.

Эванина заявил, что РФ и Китай якобы объединили усилия, только Москва занимается этим на федеральном уровне и внутри конгресса, а Пекин – на уровне штатов, передает RT.

В частности, сообщил бывший глава контрразведки, Москва ведет «нелегальную деятельность в киберпространстве», а также организует масштабные кампании «злонамеренного влияния» в соцсетях.

Он также убежден в намерении двух стран управлять «уязвимой цепочкой поставок США», потому предлагает создать в разведывательных органах специальное подразделение для выработки способов защиты.

Ранее в США призвали вернуть НАТО к истокам для «устрашения» России.



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