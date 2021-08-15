 

Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 304 человек

15.08.2021, 7:44, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЧисло погибших в результате произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 304 человек, еще около 1,8 тыс. человек пострадали, сообщило управление гражданской защиты республики.

«Зарегистрировано 304 погибших, 160 из которых проживали в департаменте Юг. Также в настоящий момент мы располагаем информацией о 1,8 тыс. получивших ранения», – приводит слова представителя ведомства ТАСС.

По данным властей, часть из пострадавших госпитализированы.

Ранее сообщалось, что при землетрясении в Гаити погибли по меньшей мере 29 человек.

Напомним, в субботу у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп – в них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.



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