Тела трех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке туристов подняли из воды

Спасатели и военные подняли из воды и доставили на берег тела троих погибших при крушении вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке, поисковая операция продолжается.

«Совместными силами спасателей МЧС и военнослужащих Минобороны подняты на поверхность три тела погибших и доставлены на берег», – передает ТАСС сообщение МЧС.

Операция по поиску и поднятию тел погибших ведется с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС.

Ранее со дна Курильского озера подняли тело пилота Ми-8.

В четверг на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования