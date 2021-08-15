 

Главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест после ЧП с кислородом

15.08.2021, 6:22, Новости дня
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Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест на два месяца главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии Владимира Плиева, где из-за нехватки кислорода погибли 11 пациентов.

«Главврач заключен под домашний арест на два месяца», – передает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

В понедельник 11 человек скончались из-за прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе, было открыто уголовное дело. Следователи задержали главврача больницы. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Ранее правоохранительные органы в рамках проверки по ЧП в больнице во Владикавказе выявили и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц.

Напомним, кислород в реанимации в больнице во Владикавказе после ЧП отсутствовал четыре минуты, к баллонам пациентов подключили за две–три минуты, полностью подача кислорода была восстановлена за 14 минут.



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