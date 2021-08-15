Байден захотел развернуть в Афганистане 5 тыс. американских военных

Для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из Афганистана Соединенные Штаты развернут в республике в целом 5 тыс. американских военнослужащих, сообщил президент США Джо Байден.

«Во-первых, исходя из рекомендаций наших дипломатических, военных и разведывательных команд, я санкционировал развертывание около 5 тыс. военнослужащих США для обеспечения упорядоченного и безопасного вывода персонала США и наших других партнеров, безопасной эвакуации помогавших нашим военным афганцев, а также тех, кто находится под риском из-за продвижения «Талибана» (движение запрещено в России)», – приводит текст заявления ТАСС.

«Мы заявили представителям (запрещенной в РФ террористической организации) «Талибан» в Дохе через военного командующего, что любые действия с их стороны на земле в Афганистане, которые поставят под угрозу персонал США или нашу миссию, получат быструю и сильную военную реакцию», – сообщил Байден.

Вместе с тем, объясняя причину вывода контингента к концу августа, президент США указал, что встал выбор между уходом из страны или перспективой возобновления боевых действий. Байден также сообщил, что поручил Трейси Джейкобсон, которая возглавляет в Госдепартаменте рабочую группу по эвакуации помогавших США местных жителей, координировать усилия Вашингтона по «вывозу, перемещению обратившихся за специальной иммигрантской визой афганцев и других афганских союзников».

«Мы работаем над тем, чтобы эвакуировать тысячи тех, кто помогал нам, и членов их семей», – говорится в тексте.

В субботу талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли под контроль столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, а также объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика. Днем ранее силы движения подошли к Кабулу, обесточив столицу Афганистана.

В субботу Пентагон начал подготовку полной эвакуации сотрудников посольства США из Кабула, к вечеру США решили ускорить эвакуацию американских дипломатов из Афганистана. При этом в пятницу США начали перебрасывать дополнительные войска в Афганистан. Пентагон пообещал в ближайшие дни оправить в Кабул около 3 тыс. военных США для эвакуации американских дипломатов. Ранее посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике, отметив, что американские войска спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.