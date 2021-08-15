 

Число погибших в результате наводнений в Турции выросло до 44 человек

15.08.2021, 6:00, Новости дня
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Не менее 44 человек погибли в результате наводнений на севере Турции, сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

«В результате наводнений погибли 36 человек в Кастамону, семь человек в Синопе и один человек в Бартыне», – передает ТАСС сообщение турецкого ведомства.

Ранее власти республики сообщали о 38 жертвах в результате стихийных бедствий на севере страны.

Президент Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия. В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы.



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