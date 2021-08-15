 

На Украине раскрыли «планы Меркель» на встречу с Зеленским

15.08.2021, 6:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе, считает бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

«Во время переговоров немецкий канцлер скажет: «Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии (…) Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?». Тем самым она поставит Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с (президентом США) Джо Байденом», – сказал Климкин в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».

В ином случае, считает экс-министр, лидерам Украины и США будет не о чем разговаривать.

Климкин добавил, что визит Меркель в Россию, который будет предшествовать ее встрече с Зеленским, обусловлен необходимостью согласовать с российским лидером Владимиром Путиным варианты решения ситуации с «Северным потоком – 2» и транзитом газа через Украину.

Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещали не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку

02.09 / В Николаеве из-за COVID-19 отправили на карантин класс и две группы в детских садах

25.07 / Помочь в лечении депрессии могут гены стресса и воспаления

29.09 / Число умерших от COVID-19 в мире превысило миллион человек

18.01 / Испытания новой ракеты-носителя NASA закончились преждевременно

01.11 / В мире: Исход выборов в Молдавии зависит от гражданина России

06.10 / “Не в этом году”. Криклий рассказал, когда в Украине введут обязательный техосмотр

06.08 / В Грузии отвергли предложение восстановить дипотношения с Россией

30.10 / Guardian – «божественный дождь» — китаец парализовал движение в Чунцине, разбрасывая деньги с 30 этажа

08.11 / Экс-глава МИД Германии – раскол в США так глубок, что они надолго выпадут из международных процессов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика