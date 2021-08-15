Бразилия за три месяца почти удвоила золотой запас

Центральный банк Бразилии с мая практически удвоил золотой запас страны, доведя его до 129,7 тонны, сообщило The Correio Braziliense.

По имеющимся у издания данным, за три месяца регулятор приобрел на международном рынке 62,3 тонны золота. Самое крупное пополнение пришлось на июнь – 41,8 тонны драгоценного металла. В мае ЦБ Бразилии закупил 11,9 тонны, в июле – 8,5 тонны. Таким образом, золотой запас страны увеличился на 92,4%, а его стоимость в долларах с учетом роста цен на данный актив выросла на 98,5%, передает ТАСС.

С ноября 2012 года по апрель 2021 года ЦБ Бразилии не предпринимал шагов по наращиванию объемов золотого запаса. Международные золотовалютные резервы страны по состоянию на конец июля оценивались в 355,7 млрд долларов. Доля золота увеличилась до 2,1% (7,596 млрд долларов).

Отметим, согласно данным, приведенным на сайте ЦБ России, по состоянию на 1 августа стоимость монетарного золота в международных резервах РФ превышала 134,8 млрд долларов, а сами международные резервы РФ превышали 601 млрд долларов.

Напомним также, во втором квартале 2020 года доходы РФ от экспорта золота превысили выручку от экспорта газа. 4 августа 2020 года цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив 2 тыс. 13,7 доллара за тройскую унцию. Однако уже 12 августа 2020 года цена золота ходе торгов на бирже Comex упала ниже 1,9 тыс. долларов за унцию.