 

В Анапе дожди подтопили санаторий с детьми

15.08.2021, 5:08, Новости дня
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Дожди подтопили санаторий «Черноморская зорька» в Анапе, в котором находятся 443 ребенка из Коми, вода залила подвал жилого корпуса.

«Сейчас задача – откачать воду. Детям в корпуса доставляют питание, ситуация не критична, эвакуация не требуется», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба Краснодарского края. Городская администрация и прокуратура контролируют ситуацию.

Ранее почти 1 тыс. детей вывезли из подтопленных детских лагерей «Огонек», «Северянка», «Лебяжий Берег» и «Ровесник» в Краснодарском крае.

Мощные ливни уже накрыли Кубань, где почти 30 тыс. человек оказались без света из-за дождей. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Крыму серьезно пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

Напомним, синоптики предупредили об опасной погоде на юге РоссииВ ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, а в Крыму, где действует штормовое предупреждение, сохраняется риск подъема воды в реках и формирования селевых потоков.



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