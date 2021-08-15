 

Польша решила выслать главу диппредставительства Израиля

15.08.2021, 5:08, Новости дня
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Власти Польши примут симметричные меры в ответ на отзыв поверенного в делах Израиля из Варшавы и необоснованное решение о понижении ранга дипломатического представительства, говорится в заявлении польского МИД.

«МИД Польши негативно оценивает действия внешнеполитического ведомства Израиля и необоснованное решение о понижении ранга дипломатического представительства в Варшаве», – приводит текст заявления польского министерства ТАСС.

При этом в Варшаве отметили, что «шаги, предпринятые Израилем, наносят серьезный ущерб отношениям между двумя странами». «Правительство Республики Польша примет соответствующие политические и дипломатические меры, учитывая принцип симметрии в двусторонних отношениях», – подчеркнули в польском МИД.

Ранее Израиль отозвал поверенного в делах еврейского государства в Варшаве «для бессрочных консультаций» после подписания польским президентом Анджеем Дудой поправок в законодательство об ограничении права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого имущества. Кроме того, Израиль решил не направлять нового посла в Варшаву. МИД Израиля также рекомендовал послу Польши продолжить отпуск в своей стране.

Напомним, 25 июня Израиль заявил о серьезном ущербе отношениям с Варшавой из-за утверждения Сеймом Польши в польское законодательство об ограничении права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого имущества. Согласно поправкам, по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить. Невозможным станет и предоставление компенсации жертвам Холокоста и их наследникам.

Ранее израильский политолог Бенни Брискин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что поляки вмешиваются в историческую правду и пытаются снять с себя вину за Холокост, но в Израиле хорошо помнят, что многие поляки работали в концлагерях.



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