 

При взрыве топливного резервуара в Ливане погибли десять человек

15.08.2021, 5:08, Новости дня
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При взрыве резервуара для хранения топлива на севере Ливана погибли по меньшей мере десять человек, еще около 100 пострадали, сообщил телеканал Al Arabiya.

По имеющимся у источников телеканала данным, в связи с инцидентом в районе Аккар были задействованы по меньшей мере 22 бригады скорой помощи ливанского Общества Красного Креста, передает ТАСС.

Напомним, в августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры, в результате которого свыше 170 человек погибли, более 6 тыс. пострадали, а главные торговые ворота в Ливан были разрушены.



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