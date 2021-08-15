При взрыве топливного резервуара в Ливане погибли десять человек

При взрыве резервуара для хранения топлива на севере Ливана погибли по меньшей мере десять человек, еще около 100 пострадали, сообщил телеканал Al Arabiya.

По имеющимся у источников телеканала данным, в связи с инцидентом в районе Аккар были задействованы по меньшей мере 22 бригады скорой помощи ливанского Общества Красного Креста, передает ТАСС.

Напомним, в августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры, в результате которого свыше 170 человек погибли, более 6 тыс. пострадали, а главные торговые ворота в Ливан были разрушены.