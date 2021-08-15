Талибы захватили столицу провинции Кунар на границе с Пакистаном

Боевики движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) захватили город Асадабад, столицу провинции Кунар на границе с Пакистаном, сообщил источник в местных властях.

Источник заявил, что «Асадабад, столица провинции Кунар, и тюрьма в Кунаре пали», передает РИА «Новости».

Ранее талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.

Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к нации на фоне обострения обстановки. В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.

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