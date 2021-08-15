 

Израиль отозвал посланника из Польши «для бессрочных консультаций»

15.08.2021, 4:14, Новости дня
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Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сообщил, что отозвал поверенного в делах еврейского государства в Варшаве «для бессрочных консультаций» после подписания польским президентом Анджеем Дудой поправок в законодательство об ограничении права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого имущества.

«Польша уже не в первый раз утвердила антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я поручил нашему поверенному в делах в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля в Польше, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе в Польшу не поедет. Сегодня МИД Израиля порекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск в своей стране», – приводит высказывания Лапида ТАСС.

Глава израильского внешнеполитического ведомства отметил, что «Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества». Лапид добавил, что Израиль «ведет координационные переговоры с американцами о том, как реагировать [на утверждение Анджеем Дудой закона об ограничении права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого имущества]». «Молчать в такой ситуации нельзя», – подчеркнул он.

В свою очередь премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил подписание Дудой поправок в польское законодательство об ограничении права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого имущества. «Это постыдное решение и позорное презрение к памяти о Холокосте. Израиль негативно воспринимает принятие закона, который препятствует получению евреями компенсации за собственность, украденную у них во время Холокоста, и сожалеет, что Польша решила продолжить причинение вреда тем, кто лишился всего», – распространила высказывания Беннета его канцелярия. «Израиль не останется равнодушным к такому шагу», – подчеркнул премьер еврейского государства.

Напомним, 25 июня Израиль заявил о серьезном ущербе отношениям с Варшавой из-за утверждения Сеймом Польши в польское законодательство об ограничении права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого имущества. Согласно поправкам, по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить. Невозможным станет и предоставление компенсации жертвам Холокоста и их наследникам.

Ранее израильский политолог Бенни Брискин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что поляки вмешиваются в историческую правду и пытаются снять с себя вину за Холокост, но в Израиле хорошо помнят, что многие поляки работали в концлагерях.



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