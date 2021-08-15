Мнение: Конец легенды о Дустуме

Вот так вот просто и быстро.

Вечером пал и Мазари-Шариф. Оборонявшие его войска сейчас находятся в процессе капитуляции или бегства https://twitter.com/VqvYvrHRvcAsE9C/status/1426603033702588419 на территорию Узбекистана.

Сам Дустум, который как ранее сообщалось отбыл в Кабул, вечером по заявлению Талибана покинул Афганистан, перебравшись в Узбекистан (тут пока разноголосица – одни говорят, что на вертолете, другие, что на машине). Афганские источники более осторожно заявляют, что Дустум пока еще в Афганистане и готовится его покинуть. По всей видимости это конец легенды о Дустуме. 10 августа он прибыл в Мазари-Шариф, который обещал защищать от талибов. 14 августа он уже бежал. Его можно понять, в отличие от того же Исмаил Хана, который договорился с талибами, Дустума не пощадят если поймают.



Колонна афганской армии на границе с Узбекистаном на том самом мосту в Хайратоне, через который уходили последние части Советской Армии.

Как пишут, в этой колонне находится и сам Дустум.

С паданием столицы провинции Балх, север Афганистана фактически полностью контролируется Талибаном. При этом Талибан уже контролирует почти все территории, где когда-то действовал "Северный Альянс". Оставшимся полевым командирам лояльным правительству просто негде теперь набирать ополченцев, их так сказать упредили с развертыванием.

В самом Мазари-Шарифе уже захвачен штаб армейского корпуса и тюрьма, откуда уже выпущены сотни пленных боевиков.. Афганские официальные лица подтверждают, что несмотря на оставшиеся спорадические узлы сопротивления, город де-факто уже пал. Фактически, все штабные структуры афганской армии за пределами Кабула были захвачены талибами или же перешли на их сторону. Из крупных городов, кроме Кабула, правительство контролирует только Джелалабад.

Под контролем правительства осталось командование кабульского гарнизона, корпус сил специальных операций и пехотная дивизия прикрывающая аэропорт + разрозненные силы армии, полиции и ополченцев в провинциях, которые Талибан еще не успел захватить. Их реальная совокупная численность не превышает 40-50 тыс. человек. Из 350-400 тыс. на весну 2021 года. Все остальные уже разбежались.

Первое известие: Кровавые террористы двинулись на Лашкаргах

Второе известие: Исламистские варвары идут Герату

Третье известие: Боевики вошли в Кандагар.

Четвертое известие: Силы движения Талибан занял Мазари-Шариф.

Пятое известие: Поддержанные народом освободители приближаются к Баграму.

Шестое известие: Благословенные пророком силы моджахедов ожидаются сегодня в своем верном Кабуле.

Один из командиров спецназа назначен новых командующим силами лояльными правительству Гани. Ему поручено удерживать Кабул используя доступные силы в координации с американским контингентом, который занимается обеспечением эвакуации через аэропорт Кабула. Администрация Байден призывает Талибин пересмотреть планы связанные с захватом Кабула. Фактически, гегемон просит талибов дать ему еще несколько дней на эвакуацию.

В связи с скоростью коллапса афганской армии, предполагается, что уже сейчас от 50 до 70% всей военной техники, вооружений и боеприпасов поставленных США для афганской армии, попали в руки талибов. То есть, грубо говоря, талибам хватит на дооснащение 100-150 тыс. человек.

PS. К ночи также завершились бои в столице провинции Лагман. Оставшиеся военные и полицейские капитулировали.

—