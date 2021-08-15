Украинский олимпийский чемпион назвал легкоатлетку Магучих патриоткой

Чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Жан Беленюк назвал патриоткой легкоатлетку Ярославу Магучих, которая подверглась критике за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

«Сделать выводы и не обращать внимания – вот мой лайфхак. Это опыт и ее школа жизни. Я уже писал, но повторюсь. Спортсмены – особые люди. Они обычно познают жизнь чуть позже, чем другие. Ярослава только сейчас начинает понимать, что такое жизнь. У них другие реалии. В силу специфики их работы и графика спортсмены, как правило, живут изолированно. В своем определенном мире – на базах, среди своих команд и тому подобное», – сказал Беленюк в интервью интернет-изданию «Обозреватель».

По его словам, Магучих – патриотка, и она даже макияж в цветах Украины сделала под выступление. Он считает, что спортсменка находилась в состоянии эйфории, завоевала медаль, «а из этого раздули».

Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. В качестве ответа на ситуацию с травлей Магучих Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком. Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку.

По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».