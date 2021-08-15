Названа победительница конкурса «Миссис РФ – 2021»

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15.08.2021, 3:20, Новости дня
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Победительницей конкурса «Миссис РФ – 2021» стала Анна Филиппова из Кузбасса, сообщили организаторы мероприятия.

«Миссис РФ 2021 – Анна Филиппова @anny_philippova , 38 лет, трое детей, Новокузнецк», – говорится в аккаунте организаторов конкурса в Instagram.

Финальное шоу конкурса прошло в субботу в концерном зале «Мир» в Москве. В конкурсе приняли участие 23 мамы со всей России, которые получили официальные титулы в своих регионах. Впервые на большой сцене участницы представили национальные костюмы различных стран мира, передает ТАСС.

Многодетные участницы конкурса своим примером показали, что женщина прекрасна в любом возрасте и статусе. У участницы из Ейска Ирины Папковой пятеро детей, у Зари Тлехусех из Адыгеи – четверо, у Лилии Макеевой из Тольятти, Татьяны Рыжковой из Иркутска и Анны Филипповой из Новокузнецка – по трое детей.

Самой молодой участнице из Ростова-на-Дону Кире Волковой 28 лет, у нее один ребенок, а самой старшей участнице конкурса из Дзержинска Митюшкиной Светлане – 68 лет, у нее двое детей и трое внуков.

В прошлом году победительницей конкурса «Миссис Россия» стала жительница Нижнего Новгорода Дарья Иванова. В 2019 году титул «Миссис Россия» получила Екатерина Нишанова из Геленджика.



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