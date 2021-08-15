Мнение: Все познается в сравнении

"Я думаю, администрация Байдена должна осознать, что исходя из текущих тенденций, история рассудит, что СССР удалось выйти из Афганистана лучше, чем США" – Карл Бильдт

Когда Советские войска уходили из Афганистана после 10 лет войны, мне было 8 лет. Мне конечно трудно тогда осознавать масштаб и последствия тех событий. В последующие годы не раз доводилось слышать, что все было напрасно, что все рассыпалось и рухнуло, а самих "афганцев" всячески принижали, да и сейчас в каком-нибудь киноопусе от отечественных бракоделов, их нет-нет да и пнут, мол ни за что сражались.

В свете происходящего сейчас в Афганистане, очень хорошо понимаешь, что когда Советская армия уходила из Афганистана, она оставила за собой не пустоту, а вполне дееспособное государство, которое 3 года в условиях международной изоляции вело войну против бородачей, спонсируемых США, Пакистаном, Саудовской Аравией и рядом других стран, даже когда Горбачев и Ельцин свернули поддержку правительства Наджибуллы. И армия ДРА не разбежалась за пару недель, а вполне себе успешно сражалась, пока ее не погубили внутренние конфликты и измена командиров, в том числе пресловутого Дустума, который сейчас драпает в Узбекистан.

За 10 лет Советская Армия обеспечила условия для существования полноценного Афганского светского государства, которое даже в условиях войны и изоляции просуществовало 3 года.

На контрасте мы видим, как после 20 лет оккупации Афганистана войсками США и стран НАТО, про-американский режим в Афганистане рушится даже быстрее, чем успевают выводить американские войска. И главное что оставляют после себя США – страну полную бородатых деятелей и крупнейшую индустрию производства героина. СССР когда уходил оставил после себя государство, школы, больниц, заводы, дороги, мосты, тоннели и светское общество.

Разница более чем наглядна и очевидна. Воины-интернационалисты в Афганистане выполнили свой долг и обеспечили возможности для существования афганского государства, которое ненадолго пережило даже развал СССР. Американская армия решить задачу выживания марионеточного режима оказалась не в состоянии, полностью повторив сценарий Южного Вьетнама.

Так что в эти дни позорного краха США в Афганистане, хочется помимо прочего сказать, что мужики выполнявшие свой долг в Афганистане свою работу сделали хорошо. Не их вина, что результаты их труда были нивелированы деятелями развалившими страну и бросившими ДРА на произвол судьбы.

Все познается в сравнении. Полагаю, оценки итогов афганской войны 1979-1989 в свете происходящего сейчас в Афганистане должны подвергнуться определенному пересмотру, а заслуги воинов-интернационалистов получить дополнительное освещение и увековечивание.

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