 

Мнение: Точка

15.08.2021, 2:40, Разное
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Падение Мазари-Шарифа стало точкой в трехмесячном наступлении Талибана в Афганистане. Фактически им остается взять Кабул, так как провинции — это уже пройденный этап. Сообщения о падении центров провинций идут каждый день. Если еще две недели назад это была сенсация, то сейчас сенсацией становится день без взятого центра. Сегодня под контроль Талибана перешли сразу четыре, причем два — еще в процессе: Мазари-Шариф и Лагман. Провинция Кунар сегодня тоже сдалась Талибану без боев.

Приходят сообщения о том, что из Кабула в направлении узбекской границы движется колонна, в которой находятся предположительно чиновники кабульской администрации и их семьи, Узбекистан при этом заблокировал границу, через которую пытаются перейти части правительственных сил, бежавшие из Мазари-Шарифа.

Американцы вступили в переговоры с Талибаном, пытаясь договориться о паузе в наступлении, чтобы успеть эвакуировать свой персонал и иностранцев. Американские военные хотят завершить процесс без боестолкновений, которые неизбежны в случае входа талибов в город.

Фактически падение Кабула — вопрос ближайших часов, возможно, дня-двух. Его некому защищать, да и желания нет ни у кого. Всё было решено днем ранее, когда пали Герат и Кандагар. После этого ни малейших иллюзий на переговоры с Талибаном у кабульской администрации не осталось. Президент Гани выступил и что-то там пообещал, но это был уже практически прощальный ритуал, как и сегодняшнее выступление Дустума.

Источник: Эль Мюрид



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