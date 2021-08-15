 

Стало известно место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу

15.08.2021, 2:24, Новости дня
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Первый из нескольких новых крупных городов, которые должны появиться в Сибири по идее министра обороны РФ Сергея Шойгу, будет, вероятно, построен на границе двух регионов – в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии, сообщил высокопоставленный источник.

По словам источника, приступить к реализации проекта должны уже в 2022 году, передает Ura.ru.

«Проектом два года занимались в правительстве России и в регионах. Еще в 2019 году на Петербургском экономическом форуме (президент РФ Владимир) Путин поручил правительству и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины», – отметил он.

Источник добавил, что именно тогда глава государства впервые за многие годы указал на необходимость серьезного развития Сибири.

Профессор кафедры мировой экономики и экономической безопасности Байкальского госуниверситета Виктор Самаруха пояснил, что в настоящее время власти обсуждают возможность развития в Минусинской долине трех горных кластеров: города Братск, Усть-Илимск и Ангарск.

Минусинская котловина – это южная часть Минусинской впадины, расположенной между горными системами Южной Сибири: Кузнецким Алатау на севере, Восточным и Западным Саянами на юге. Здесь имеется месторождение угля.

Напомним, в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов, с населением больше 500 тыс. человек. Эти города станут отраслевыми экономическими центрами.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря – городов с населением 300–500 тыс., лучше – до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – отметил он на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

В качестве примера министр, который входит в пятерку федерального списка «Единой России», напомнил о масштабных проектах времен СССР, когда был построен Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль.

Политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД заявила, что план Шойгу по строительству в Сибири нескольких городов будет стимулом для развития экономики и научного прорыва России, это сильный вдохновляющий всю страну проект. Депутат Евгений Ревенко заявил, что «экономический потенциал проекта по строительству городов в Сибири – невероятный», и «реализация этого проекта придаст импульс развитию не только экономике региона, но и всей страны в целом». Член центрального штаба ОНФ Михаил Киселев заявил, что строительство в Сибири новых городов позволит привлечь туда сотни тысяч человек, а сам регион получит новые возможности для развития.



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