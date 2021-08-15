Польские пограничники оставили избитого беженца у границы Белоруссии

Государственный погранкомитет Белоруссии заявил, что польские пограничники доставили к белорусской границе избитого мигранта из Ирака, отказавшись оказать ему помощь.

«Польские пограничники переняли стиль работы своих литовских коллег: очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе. Инцидент произошел на польско-белорусском участке границы, охраняемом Гродненской погрангруппой. Польские стражи границы доставили иностранца, имеющего телесные повреждения, к линии границы. У мужчины, гражданина Ирака, была сильно рассечена бровь. Не получив помощи от польских силовиков, он обратился к белорусским пограничникам. Те прямо на линии границы промыли рану и наложили стерильную повязку», – говорится в сообщении белорусского ведомства в Telegram-канале.

Как выяснилось, мужчина заявлял ходатайство о предоставлении статуса беженца в Польше и намерен повторить попытку, несмотря на принимаемые польской стороной насильственные действия в отношении беженцев.

Ранее на границе с Литвой нашли мигранта из Ирака, который находился в тяжелом состоянии и скоро умер. Белорусский СК возбудил по этому поводу дело об убийстве.

Литовские пограничники также выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы с Белоруссией, в Минске расценивают инцидент как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медпомощи

Напомним, Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов – это люди из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки, Конго, Камеруна, Афганистана.

При этом глава МВД Латвии назвала мигрантов из Белоруссии ненастоящими беженцами.

Между тем, организаторы нелегальной миграции в Литве предлагают оказавшимся в стране мигрантам перебросить их в другие страны Европы за плату в размере до 8,5 тыс. евро.