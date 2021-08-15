Зеленскому дали «главный» совет перед встречей с Байденом

Украинский лидер Владимир Зеленский должен объяснить президенту США Джо Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов, сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

«Самое главное – сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция», – сказал Чалый в эфире «24 канала».

По мнению дипломата, разговор «на повышенных тонах» в Вашингтоне не поможет. Он посоветовал подготовить специальную презентацию, где будут представлены достижения Украины и ее позиция по ситуации в регионе.

Визит Зеленского в США состоится 30 августа. Сообщалось, что на предстоящих переговорах Зеленского и Байдена будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и темы безопасности.

Напомним, руководитель МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита лидера страны Владимира Зеленского в США. Председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».