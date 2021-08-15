Байден поддержал просьбу властей Афганистана о мирном урегулировании

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену поддерживать власти Афганистана в стремлении к политическому урегулированию и наладить взаимодействие «с ключевыми заинтересованными сторонами в регионе», сообщается в письменном заявлении главы американской администрации.

«Я поручил госсекретарю [США Энтони Блинкену] поддерживать президента [Афганистана Ашрафа] Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования. Госсекретарь также будет взаимодействовать с ключевыми заинтересованными сторонами в регионе», – приводит текст заявления Байдена ТАСС.

В свою очередь пресс-служба Госдепартамента сообщила, что Блинкен в субботу провел телефонный разговор с Гани. «Они обсудили безотлагательность текущих дипломатических и политических усилий по снижению уровня насилия. Госсекретарь подчеркнул приверженность властей США прочным дипломатическим отношениям и отношениям в области безопасности с правительством Афганистана, а также нашу продолжающуюся поддержку народа Афганистана», – говорится в сообщении, распространенном Госдепом по итогам беседы.

Накануне талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли под контроль столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, а также объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика. Днем ранее силы движения подошли к Кабулу. Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о взятии талибами границы с Узбекистаном и Таджикистаном.

В субботу Пентагон начал подготовку полной эвакуации сотрудников посольства США из Кабула, к вечеру США решили ускорить эвакуацию американских дипломатов из Афганистана. В пятницу США начали переброску дополнительных военных в Кабул для прикрытия эвакуации американских дипломатов из Афганистана. В четверг посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.