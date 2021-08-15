 

Путин поручил принять план восстановления жилья в пострадавших при ЧС регионах

15.08.2021, 0:36, Новости дня
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Необходимо принять план по восстановлению жилья и социальных объектов в пострадавших при ЧС регионах, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.

«Нужно принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов. Жду от вас предметных докладов о том, какие дополнительные меры необходимо предпринять для ликвидации последствий стихии, какой объем финансовых средств и других ресурсов для этого потребуется, как в целом планируется вести работу в дальнейшем», – цитирует ТАСС президента. 

При этом он отметил, что с руководителями регионов обсуждает эти темы «практически в постоянном режиме, практически каждый день». Также Путин также предложил высказаться руководителей муниципалитетов пострадавших территорий. Он напомнил, что, в частности, в Краснодарском крае пострадали одна общеобразовательная школа и шесть детских оздоровительных лагерей.

Также Путин добавил, что в постоянно подтапливаемых местах Темрюкском районе Краснодарского края нельзя разрешать строительство жилья, передает РИА «Новости». 

«И восстанавливать там не нужно жилье, вот и все. Но надо подумать над тем, что вы сказали. Вы назвали среди наиболее пострадавших Темрюкский район», – сказал Путин. 

Ранее президент РФ сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет. 

Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

Между тем синоптики предупредили об опасной погоде на юге России. В ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, а в Крыму, где действует штормовое предупреждение, сохраняется риск подъема воды в реках и формирования селевых потоков.



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