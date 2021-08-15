Трутнев предложил ввести единый порядок выплат пострадавшим от ЧС

Выплаты пострадавшим от паводков должны быть завершены к 1 сентября, а инфраструктура в регионах и все социальные объекты – восстановлены к 1 августа 2022 года, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, на совещании с президентом Владимиром Путиным по ликвидации подтоплений и природных пожаров.

«Единственная проблема, которую я в этом вижу, – это авансовые выплаты. В 2013 году, когда вы, Владимир Владимирович, поручали заниматься последствиями наводнений, там был такой порядок, что регионы направляют заявку в Минфин. Оперативно – там это делают буквально в течение суток, они получают эти средства, потом идет полный расчет, Министерство финансов выделяет деньги. Сейчас субъекты сначала выплачивают, потом получают деньги. Для таких регионов, как Еврейская область и Забайкальский край, это невозможно, поэтому это сильно сдерживает выплаты. Я бы просил поддержать и дать поручение Минфину перейти на авансовый порядок», – приводятся слова Трутнева на сайте «Единой России».

Предложение поддержал Минфин, озвучив схемы авансирования. «Сегодня есть два механизма. Один предполагает прямое финансирование из федерального бюджета при поступлении исчерпывающего комплекта документов, которые подтверждены соответствующими федеральными ведомствами. Тогда мы передаем средства регионам. Второй вариант – об этом просили сами регионы несколько лет назад – когда регион может самостоятельно, с опережением, чтобы быстрее вопросы решились, провести необходимые работы и представить расчеты на возмещение. Мы готовы по субъектам, которые выбирают второй путь, также оперативно смотреть финансовое состояние и авансировать при необходимости те трансферты, которые уже у нас есть, а также предоставлять целевые средства», – сказал замминистра финансов Михаил Котюков.

Он напомнил, что есть соответствующее поручение председателя правительства по итогам совещания на Дальнем Востоке.

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев потребовал скоординировать работу по тушению лесных пожаров в Якутии.