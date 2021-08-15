 

Трутнев предложил ввести единый порядок выплат пострадавшим от ЧС

15.08.2021, 0:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выплаты пострадавшим от паводков должны быть завершены к 1 сентября, а инфраструктура в регионах и все социальные объекты – восстановлены к 1 августа 2022 года, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, на совещании с президентом Владимиром Путиным по ликвидации подтоплений и природных пожаров.

«Единственная проблема, которую я в этом вижу, – это авансовые выплаты. В 2013 году, когда вы, Владимир Владимирович, поручали заниматься последствиями наводнений, там был такой порядок, что регионы направляют заявку в Минфин. Оперативно – там это делают буквально в течение суток, они получают эти средства, потом идет полный расчет, Министерство финансов выделяет деньги. Сейчас субъекты сначала выплачивают, потом получают деньги. Для таких регионов, как Еврейская область и Забайкальский край, это невозможно, поэтому это сильно сдерживает выплаты. Я бы просил поддержать и дать поручение Минфину перейти на авансовый порядок», –  приводятся слова Трутнева на сайте «Единой России».

Предложение поддержал Минфин, озвучив схемы авансирования. «Сегодня есть два механизма. Один предполагает прямое финансирование из федерального бюджета при поступлении исчерпывающего комплекта документов, которые подтверждены соответствующими федеральными ведомствами. Тогда мы передаем средства регионам. Второй вариант – об этом просили сами регионы несколько лет назад – когда регион может самостоятельно, с опережением, чтобы быстрее вопросы решились, провести необходимые работы и представить расчеты на возмещение. Мы готовы по субъектам, которые выбирают второй путь, также оперативно смотреть финансовое состояние и авансировать при необходимости те трансферты, которые уже у нас есть, а также предоставлять целевые средства», – сказал замминистра финансов Михаил Котюков.

Он напомнил, что есть соответствующее поручение председателя правительства по итогам совещания на Дальнем Востоке.

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев потребовал скоординировать работу по тушению лесных пожаров в Якутии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / “Вот почему я стала украиноязычной”. Ксения Мишина стала судьей телешоу “Україна має талант”

24.01 / Умер американский сценарист Уолтер Бернстайн

18.02 / Китай впервые стал главным торговым партнёром Европы, обогнав США

16.12 / Швеция стремительно наращивает оборонный бюджет «из-за России»

13.11 / Суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о подсчете бюллетеней

14.08 / На Украине назвали условие уничтожения страны

12.12 / Зеленский наградил Маркива орденом “За мужество”

13.04 / Киев потребовал от США разместить ЗРК Patriot на Украине

26.06 / Спецназовец, который пропал в Кропивницком в конце мая, нашелся – полиция

05.09 / Samsung презентовал самую дорогую версию смартфона Galaxy Z Fold 2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика