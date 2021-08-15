 

Талибы захватили столицу провинции Лагман на востоке Афганистана

15.08.2021, 0:36, Новости дня
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Официальный представитель запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» Забихулла Муджахид объявил о взятии под контроль города Мехтарлам – административного центра провинции Лагман на востоке Афганистана.

«Под наш контроль перешел город Мехтарлам – столица провинции Лагман. Некоторое время назад губернатор, начальник полиции, разведывательная служба <…> и другие органы управления провинции были полностью захвачены», – приводит слова Муджахида ТАСС.

По его словам, правительственные силы Афганистана понесли большие потери, в итоге оставили свои позиции, оружие, снаряжение и боеприпасы и пустились в бегство.

Накануне талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, а также объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика. Днем ранее силы движения подошли к Кабулу. Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о взятии талибами границы с Узбекистаном и Таджикистаном.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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